КХЛ. «Авангард» сыграет с «Трактором», московское «Динамо» в гостях у «Северстали», ЦСКА примет «Йокерит»

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В очередной игровой день в КХЛ «Авангард» встречается дома с «Трактором», московское «Динамо» играет на выезде с «Северсталью», ЦСКА принимает «Йокерит».

КХЛ

Регулярный чемпионат

Авангард – Трактор
Дата проведения
30 декабря, 16.00, «Балашиха-Арена»
Онлайн матча Видео

 

Торпедо – Динамо Рига
Дата проведения
30 декабря, 19.00, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
Онлайн матча Видео

 

Северсталь – Динамо Москва
Дата проведения
30 декабря, 19.00, «Ледовый дворец»
Онлайн матча Видео

 

ЦСКА – Йокерит
Дата проведения
30 декабря, 19.30, «ЦСКА-Арена»
Онлайн матча Видео

 

Сочи – Витязь
Дата проведения
30 декабря, 19.30, «Большой»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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