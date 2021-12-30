КХЛ. «Авангард» сыграет с «Трактором», московское «Динамо» в гостях у «Северстали», ЦСКА примет «Йокерит»

В очередной игровой день в КХЛ «Авангард» встречается дома с «Трактором», московское «Динамо» играет на выезде с «Северсталью», ЦСКА принимает «Йокерит».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 30 декабря, 16.00, «Балашиха-Арена»
- Дата проведения
- 30 декабря, 19.00, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
- Дата проведения
- 30 декабря, 19.00, «Ледовый дворец»
- Дата проведения
- 30 декабря, 19.30, «ЦСКА-Арена»
- Дата проведения
- 30 декабря, 19.30, «Большой»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.