КХЛ. «Авангард» сыграет с «Трактором», московское «Динамо» в гостях у «Северстали», ЦСКА примет «Йокерит»

В очередной игровой день в КХЛ «Авангард» встречается дома с «Трактором», московское «Динамо» играет на выезде с «Северсталью», ЦСКА принимает «Йокерит».

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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