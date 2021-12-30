Де Лигт – одна из главных целей «Барсы» летом. Отступные в 125 млн евро не пугают каталонцев

всерьез думает о покупке защитника «Ювентуса» Маттейса де Лигта.

По данным журналиста La Gazzetta dello Sport Луки Бьянкина, подписание де Лигта – одна из основных целей «Барсы», приоритетнее лишь покупка центрального нападающего. Футболист точно не сменит команду зимой.

У каталонского клуба есть план по подписанию игрока сборной Нидерландов.

Отступные де Лигта по контракту с «Юве» – 125 миллионов евро, но «Барселону» не страшит эта сумма.

В этом сезоне 22-летний защитник провел 20 матчей за «Ювентус» во всех турнирах и забил 1 гол. Его статистика – здесь.