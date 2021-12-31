У Рангника в «МЮ» три победы и две ничьих в 5 первых матчах

дома победил (3:1) в 20-м туре .

Этот матч был пятым для клуба из Манчестера под руководством .

Немец стартовал в новом клубе с 3 побед и 2 ничьих – ранее «МЮ» обыграл «Кристал Пэлас» (1:0) и «Норвич» (1:0) в чемпионате Англии и сыграл вничью с «Янг Бойз» (1:1) в Лиге чемпионов и «Ньюкаслом» (1:1) в Премьер-лиге.

«МЮ», набрав 31 очко после 18 матчей, занимает 6-е место. 3 января «Ман Юнайтед» примет «Вулверхэмптон».

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию сегодняшнего матча.