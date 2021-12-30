«Спартак» подписал защитника молодежной сборной России Классена. Он выступал за «Тироль»

«Спартак» подписал защитника .

Контракт с 21-летним игроком рассчитан до 2025 года.

Классен, родившийся в земле Рейнланд-Пфальц в Германии, вызывается в молодежную сборную России.

Статистику левого защитника можно найти здесь.