«Спартак» подписал защитника молодежной сборной России Классена. Он выступал за «Тироль»

«Спартак» подписал защитника «Тироля» Леона Классена.
Контракт с 21-летним игроком рассчитан до 2025 года.
Классен, родившийся в земле Рейнланд-Пфальц в Германии, вызывается в молодежную сборную России.
Статистику левого защитника можно найти здесь.
Официально: Леон Классен – игрок «Спартака» 🔴⚪— ФК «Спартак-Москва» 🎄 (@fcsm_official) December 30, 2021
21-летний левый защитник австрийского «Тироля» и молодёжной сборной России сегодня подписал контракт с нашим клубом до 2025-го года 📝
Добро пожаловать, Леон, и удачи! 💪🏻