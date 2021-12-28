Первая победа России на МЧМ, ничья «МЮ» с аутсайдером, «Спартак» обновит эмблему, Дзюба будет получать 1 млн евро в год в «Рубине» и другие новости тура

1. Россия обыграла Швейцарию (4:2) во втором матче на молодежном чемпионате мира по хоккею, одержав первую победу на МЧМ, и другие результаты дня.

2. В 19-м туре чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» на выезде потерял очки в игре с «Ньюкаслом» (1:1). Немецкий тренер Ральф Рангник начал в «МЮ» с двух побед и двух ничьих.

3. В КХЛ СКА на выезде проиграл «Амуру» (2:3), «Салават Юлаев» уступил «Сибири» (2:3 ОТ), «Ак Барс» обыграл «Металлург» (4:3 ОТ) и другие результаты дня.

4. «Спартак» обновит эмблему со следующего сезона. Изменятся очертания буквы «С» и мяча в ромбике.

5. Роналду получил приз лучшему бомбардиру всех времен от Globe Soccer Awards. Мбаппе – игрок года, Левандовскому дали награду лучшему бомбардиру имени Марадоны. Италия – сборная года, Манчини – лучший тренер, Доннарумма – вратарь, Бонуччи – защитник.

6. Трансферные новости. Дзюба будет получать 1 млн евро в год в «Рубине», если перейдет из «Зенита», а Азмун намерен остаться в «Зените» до конца сезона. «Химки» готовы продать Лантратова за 3 млн евро, ЦСКА и «Локомотив» интересуются вратарем.

Президент Лапорта помешан на подписании Холанда в «Барсу», он сравнивает сделку с переходом Роналдиньо в 2003-м. Сам Эрлинг «сказал агенту организовать переход в «Реал», если не получится – в «Барсу». Ему не очень нравится АПЛ». «Дженоа» лидирует в борьбе за Миранчука. Рангник допустил, что «МЮ» не будет подписывать невакцинированных игроков. Тренер сборной Польши Соуза подписал контракт с «Фламенго» – у поляков будет новый тренер в стыковом матче с Россией.

7. НБА. 35+10 Дерозана помогли «Чикаго» обыграть «Атланту», «Сан-Антонио» дома уступил «Юте» и другие результаты.

8. Пятая ракетка мира россиянин Андрей Рублев заразился коронавирусом. ATP Cup стартует 1 января, Australian Open – 17-го.

9. Егорова выиграла спринт на «Ижевской винтовке», Куклина – 2-я, Сливко – 4-я. Сидоров был сильнейшим у мужчин, Пащенко – 2-й, Поршнев – 7-й.

10. Правительство России выделило почти полмиллиарда рублей на визы для отбора на Олимпиаду-2022.

11. Пловчиху Виталину Симонову будут судить за оскорбление полицейских в «Пулково»: «Обвиняемая нанесла удар ногой по фуражке представителя власти».

Цитаты дня:

Депутат Журова: «Отправила бы Тутберидзе к нашим футболистам. Если бы они работали с ней, Винер и Покровской, возможно, результат был бы иным»

Алина Загитова: «Быть репортером Первого канала и сопровождать участников на пути, который уже прошла сама – невероятные ощущения»

Брэд Маршанд: «НХЛ нет дела до Олимпиады, они не заработают на этом. Игроки должны были сами решать – ехать или нет»

Андрей Аршавин: «Я за отмену лимита. Но в один момент это сделать невозможно, учитывая ситуацию в стране»

Александр Филимонов: «Путина поддерживаю. Украину двигают в сторону от России, но мы братский народ»

Филимонов о Навальном: «Не считаю его узником совести. Скорее всего, в истории с ним все закономерно»

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