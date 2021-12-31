Роналду пробил в стенку со штрафного. У него 0 голов за 6 ударов в «МЮ», в «Юве» был 1 мяч за 71 попытку

Нападающий неудачно исполнил штрафной в матче против в 20-м туре (3:1, второй тайм).

Арбитр Джонатан Мосс назначил штрафной удар прямо возле линии штрафной «Бернли» за фол на .

36-летний португалец подошел к мячу и пробил в стенку на 79-й минуте.

После возвращения в «МЮ» Роналду теперь уже 6 раз бил штрафные – 3 удара в стенку, 1 в отдельно располагавшегося защитника, 2 мимо.

В «Ювентусе» у Криштиану был 1 гол за 71 попытку со штрафных. С подробной статистикой форварда можно ознакомиться здесь.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.