Роналду пробил в стенку со штрафного. У него 0 голов за 6 ударов в «МЮ», в «Юве» был 1 мяч за 71 попытку

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия Бернли Скотт Мактомини Футбол

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду неудачно исполнил штрафной в матче против «Бернли» в 20-м туре АПЛ (3:1, второй тайм).

Арбитр Джонатан Мосс  назначил штрафной удар прямо возле линии штрафной «Бернли» за фол на Скотте Мактомини.

36-летний португалец подошел к мячу и пробил в стенку на 79-й минуте.

После возвращения в «МЮ» Роналду теперь уже 6 раз бил штрафные – 3 удара в стенку, 1 в отдельно располагавшегося защитника, 2 мимо.

В «Ювентусе» у Криштиану был 1 гол за 71 попытку со штрафных. С подробной статистикой форварда можно ознакомиться здесь.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

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