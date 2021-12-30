Вячеслав Грулев: «Фанаты «Спартака» после дерби писали: «Желаю смерти тебе и всем твоим родным, ходи и оглядывайся»

Нападающий рассказал о поведении болельщиков «Спартака» после матча команд в 11-м туре (2:2).

– В последнем матче против случилась потасовка. Ты принял в ней активное участие. Почему вы так завелись? Руй Витория тогда после игры сказал: «Карасев должен был развести игроков, поскольку они на тот момент потеряли голову».

– Да там вообще ничего такого не произошло, как по мне. Я просто подбежал заступиться за Заху (Арсена Захаряна – прим. Sports.ru).

Может, со стороны показалось, что я начал провоцировать, но цели такой точно не было, хотел успокоить ситуацию. Ничего гнилого и грязного не было, обычные эмоции в дерби. Игровая ситуация.

– Отголоски того конфликта давали о себе знать?

– Мне много болельщиков «Спартака» после последней игры писали в директ: «На кого ты там полез, клоун? Ходи и оглядывайся теперь», «Желаю смерти тебе и всем твоим родным».

– И как ты реагируешь на такое?

– Да уже спокойно, не первый раз же. Иногда даже интересно почитать, что нового придумают. В комментариях еще постоянно грязь всякую пишут, семью оскорбляют.

– Отвечаешь кому-то?

– Нет, а смысл? Таким людям отвечать – себя не уважать. Ну ничего ты с ними не сделаешь, поэтому спокойно реагирую, – сказал Грулев.