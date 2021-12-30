«Не сомневаюсь, что китайские друзья обеспечат успешную организацию Олимпиады». Путин поздравил глав государств и спортивных организаций с Новым годом

Теги ИИХФ УЕФА Владимир Путин МОК дзюдо Мариус Визер Жан-Клод Килли Томас Бах Пекин-2022 IJF Политика Александер Чеферин Си Цзиньпин Люк Тардиф Хоккей

Президент России Владимир Путин поздравил глав международных спортивных организаций с наступающим Новым годом.

В частности, Путин направил поздравительные телеграммы главе Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху, почетному члену МОК Жан-Клоду Килли, президенту Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люку Тардифу, президенту Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александру Чеферину, а также главе Международной федерации дзюдо Мариусу Визеру.

Кроме того, Путин обратился к мировым лидерам, в том числе к председателю Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпину. Президент России пожелал успешного проведения зимней Олимпиады-2022, которая пройдет в Пекине.

«Не сомневаюсь, что китайские друзья обеспечат успешную организацию зимней Олимпиады. С нетерпением жду нашей встречи на церемонии открытия этого праздника спорта», – заявил Путин.

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