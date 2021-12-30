«Локомотив» продлил контракт с Ротенбергом до конца сезона-2021/22. Он не играл 3 года

Теги Локомотив Борис Ротенберг-младший премьер-лига Россия Футбол

«Локомотив» продлил контракт с защитником Борисом Ротенбергом.

Новое соглашение c 35-летним игроком рассчитано до окончания сезона-2021/22.

Ротенберг выступает за «Локомотив» с 2016 года. В последние годы он получал серьезные травмы, из-за чего свой последний матч провел 5 декабря 2018 года – в Кубке России против «Рубина» (1:0).

Ранее сообщалось, что Ротенберг не намерен завершать карьеру, пока не сыграет прощальный матч за «Локомотив». Вероятнее всего, это случится весной 2022 года, потому что защитник находится в заключительной стадии восстановления. 

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