Гендиректор «Зенита»: «Сергеев успешно прошел медосмотр. Переговоры с «Крыльями» и игроком в активной стадии»

Генеральный директор рассказал, как идут переговоры по нападающему Ивану Сергееву.

«После того как Иван Сергеев успешно прошел медосмотр, у нас открылась возможность для переговоров с ним.

Сейчас мы находимся в активной стадии переговоров с «Крыльями Советов», с игроком и его представителем», – сказал Медведев.

В этом сезоне 26-летний форвард провел 18 матчей в , забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи. Его статистика – здесь.

Иван Сергеев из «Крыльев» порвал ФНЛ – 40 голов. Он восхищается Левандовским, ходит в церковь и любит отдыхать в Череповце