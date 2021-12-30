Брызгалов о ковиде: «Какой-то цирк, сколько люди будут это терпеть? Мировым политическим элитам пора уходить. МЧМ надо было в Северной Корее проводить»

Бывший вратарь сборной России высказался о коронавирусе на фоне того, что досрочно был завершен молодежный чемпионат мира-2022.

«Пора людям перестать играть в коронавирусные игры. Сколько можно уже ерундой заниматься, жить ведь невозможно.

Был первый коронавирус, говорили, что он опасен только для стариков. Потом он мутировал, стали говорить, что он опасен для людей среднего возраста.

Сейчас опять мутировал, говорят, что только для детей опасен. Какой-то цирк, сколько люди будут это терпеть? Никакой жизни нормальной нет!

Для меня все ясно и понятно – мировые политические элиты просто не могут с этим справиться или делают это специально. Пора им всем уходить, они некомпетентны.

У руководителей отсутствует здравый смысл, никто из них не может, не хочет или боится взять на себя ответственность, сказать: «Ребят, хорош ерундой заниматься. Вы ребят изолировали, идите и играйте. Мы на них пару дней посмотрим, если все нормально, возвращайтесь и играйте».

А у них – а вдруг что-то? Так для этого ты и изолируешь их. Зачем наказывать 18-20 человек?

В Северной Корее надо было проводить МЧМ, там нет никакого коронавируса. Ради такого Ким Чен Ын даже выделил бы один ТВ-канал для трансляции турнира», – заявил Брызгалов.

МЧМ-2022 отменен из-за ковида: даже у главной звезды России – положительный тест. Возможно, турнир проведут летом