Томас Тухель: «Как нам бороться за титул? После ковида и травм было бы глупо думать, что «Челси» сможет»

Главный тренер «Челси» после ничьей с (1:1) ответил на вопрос об участии команды в борьбе за победу в АПЛ.

– Может ли «Челси» побороться за титул?

– Как нам бороться? У нас семь случаев ковида. У нас пять-шесть игроков выбыли на шесть или более недель. Как нам участвовать в гонке за титул?

У остальных – полный состав, на тренировках все работают в полную силу, чтобы пройти через матчи этой лиги.

После ковида и травм было бы глупо думать, что мы можем сделать это. Любой, кто думает, что способен на это, не имея в составе 23 здоровых футболистов, глуп, – сказал Тухель.

«Челси» отстает от «Ман Сити» на 8 очков после 20 туров АПЛ. У «Ливерпуля» на балл меньше при игре в запасе.

«Сити» царствует в АПЛ с 8 очками отрыва, «Челси» и «Ливерпуль» безысходно отстают. Неужели уже все ясно?