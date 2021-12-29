Поражение «Ливерпуля», технарь США на МЧМ по хоккею, «Барса» подписала Торреса, Сергеев почти в «Зените», ЦСКА нужен хавбек «Баварии» и другие новости

1. «Ливерпуль» не в лучшем настроении ушел на новогодние праздники, уступив «Лестеру» (0:1). В первом тайме Шмейхель взял пенальти от Салаха, а ведь египтянин не промахивался с точки больше четырех лет. «Красные» проиграли впервые за 11 матчей, а также впервые в этом сезоне не забили. Отставание от «Ман Сити» в таблице – 6 очков. «Тоттенхэм» не смог победить «Саутгемптон», все результаты дня ищите здесь.

2. Тревожный звоночек с МЧМ по хоккею – ИИХФ отменила матч США со Швейцарией из-за коронавируса и выписала американцам техническое поражение. Команда расстроена, но не опускает руки, хотя уже есть опасения, как бы не приостановили весь турнир. В сборной России пока все нормально – в команде строго следят за соблюдением мер карантина. А вот занять первое место в группе после технаря США нашим будет очень непросто.

Канада, тем временем, разнесла Австрию (11:2). 16-летний Бедард стал самым молодым в истории турнира автором покера.

3. Первый громкий трансфер зимы – Ферран Торрес официально перешел в «Барселону» из «Манчестер Сити». Новичок считает этот переход шагом вперед и уже предвкушает работу с Хави. Цели «Барсы» на лето – звездный центрфорвард (приоритет Холанд), а также два свободных агента из «Челси».

4. Ивана Сергеева «Барселона» уже упустила – бомбардир «Крыльев Советов» прибыл в Санкт-Петербург и накануне прошел медосмотр в «Зените». Все условия контракта с форвардом уже согласованы. Приобретение нападающего – личная инициатива Сергея Семака. Однако Василий Уткин не верит, что Сергеев станет усилением для чемпиона.

5. Активен на рынке и ЦСКА – армейцы сделали предложение «Баварии» о трансфере Микаэля Кюизанса. На хавбека также претендует «Венеция», оба клуба предложили за него 10 миллионов евро. Глава селекции ЦСКА считает эту суммы слишком высокой.

6. НХЛ. «Тампа» без россиян в составе одолела «Монреаль» (5:4 ОТ). Все результаты дня – здесь.

7. Владимир Габулов назначен генеральным директором «Химок». Клуб планирует усилиться зимой, Юрий Жирков – один из вариантов.

8. Россияне Евгения Буртасова и Матвей Елисеев заняли второе место в «Рождественской гонке» по биатлону.

9. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий завоевал серебро на чемпионате мира по рапиду.

10. Артем Дзюба уверен, что его рано списывать – форвард предложил всем ознакомиться с его статистикой за 2021 год. Александр Григорян тоже считает, что о закате карьеры нападающего говорить рано.

11. НБА. 32+11+11 от Леброна помогли «Лейкерс» обыграть в гостях «Хьюстон» и другие результаты.

12. В КХЛ «Динамо» победило ЦСКА, уступая 1:3 к 52-й минуте. «Авангард» обыграл рижское «Динамо», проигрывая 0:3 после 2-го периода. Все результаты дня вы найдете здесь.

13. Okko представил функцию переключения камер в трансляциях АПЛ.

14. Йоханнес Клэбо одержал победу в коньковом спринте на первом этапе многодневки «Тур де Ски», россияне Александр Терентьев и Глеб Ретивых выбыли в полуфинале.

Джесси Диггинс выиграла спринт свободным стилем, Наталья Непряева также не смогла выйти в финал.

Цитаты дня

Плющенко о Щербаковой и Туктамышевой: «Мы все видели и все понимаем. Я бы сделал контрольный прокат: Аня против Лизы»

Божович о Москве: «Город для встреч, хотя и один из самых красивых в мире. Мне в Туле больше нравится»

Маршанд об ОИ-2022: «Дайте игрокам выбор. Те, кто трубят о лишении нас зарплат на время отсутствия – вообще без проблем»

Геннадий Орлов: «Был в Петербурге митинг «Не трогайте Дзюбу»? Это о многом говорит»

Макс Ферстаппен: «Отец называл меня тупой свиньей, умственно отсталым и будущим водителем грузовика»

Чернышенко об ОИ-2022: «Уверен, «Красная машина» достойно выступит в Пекине. Главная медаль – хоккейная»