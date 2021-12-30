Петкун о Fan ID: «### вам! Идите ## ### со своим псевдофутболом!»

Теги Зенит премьер-лига Россия болельщики Владимир Путин Политика Fan ID музыка контент Вячеслав Петкун Футбол

Музыкант, лидер группы «Танцы Минус» и болельщик «Зенита» Вячеслав Петкун отреагировал на информацию о введении в России паспорта болельщика (Fan ID).

«### вам! Идите ## ### со своим псевдофутболом!» – написал Петкун в комментариях к твиту Sports.ru о том, что президент России Владимир Путин подписал этот закон.

Напомним, позже правительство России определит перечень спортивных соревнований, при посещении которых понадобится Fan ID. 

Закон должен вступить в силу с 1 июня 2022 года.

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