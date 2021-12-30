Кокорин может перейти в «Химки»

Нападающий «Фиорентины» может вернуться в Россию.

Corriere dello Sport сообщает, что игроком интересуются . Также возможен вариант с переходом 30-летнего футболиста в клуб из ОАЭ.

Контракт Кокорина с флорентийским клубом действует до лета 2024 года. «Фиорентина» не рассчитывает на игрока.

В текущем сезоне Серии А Кокорин сыграл 4 раза и, проведя на поле 32 минуты, не отличился результативными действиями. Его статистика – здесь.

76 минут Кокорина: впервые ударил (сразу в створ!) и отдал предпредголевую. Но открывания в штрафной – катастрофа