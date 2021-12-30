Кокорин может перейти в «Химки»

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин может вернуться в Россию.
Corriere dello Sport сообщает, что игроком интересуются «Химки». Также возможен вариант с переходом 30-летнего футболиста в клуб из ОАЭ.
Контракт Кокорина с флорентийским клубом действует до лета 2024 года. «Фиорентина» не рассчитывает на игрока.
В текущем сезоне Серии А Кокорин сыграл 4 раза и, проведя на поле 32 минуты, не отличился результативными действиями. Его статистика – здесь.
76 минут Кокорина: впервые ударил (сразу в створ!) и отдал предпредголевую. Но открывания в штрафной – катастрофа