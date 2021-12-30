«Челси» отчитался об убытках в 145,6 млн фунтов 

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«Челси» объявил об убытках в размере 145,6 млн фунтов после уплаты налогов за финансовый год, который закончился 30 июня 2021 года.

Оборот лондонского клуба вырос с 387,8 млн фунтов до 416,8 млн благодаря увеличению доходов от телевещания. Среди основных причин убытка назвали проведение матчей без зрителей из-за ковида и снижение прибыли от продажи игроков.

Из отчета следует, что «Челси» продолжает получать финансовую поддержку от Fordstam Limited, компании, принадлежащей владельцу клуба Роману Абрамовичу. В отчетности подтверждается, что клуб должен более 1 млрд фунтов «связанным компаниям».

С 30 июня «Челси» подписал трех игроков на общую сумму 109,7 млн фунтов – нападающего Ромелу Лукаку, вратаря Маркуса Беттинелли и полузащитника Сауля Ньигеса, взятого в аренду у «Атлетико».

За тот же период «синие» продали 13 игроков на общую сумму 103,7 млн фунтов. Клуб еще может получить до 16,4 млн в виде бонусов. 

Напомним, «Челси» в прошлом сезоне выиграл Лигу чемпионов под руководством Томаса Тухеля.

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