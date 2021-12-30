Путин подписал закон о Fan ID

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Президент России Владимир Путин подписал закон, предполагающий введение паспортов для болельщиков (Fan ID), соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Fan ID ввели в России как в стране-организаторе Кубка конфедераций-2017 и ЧМ-2018. Это персонифицированная карта зрителя, которую должен был получить каждый человек, купивший билет на матчи.

Правительство России определит перечень спортивных соревнований, при посещении которых понадобится Fan ID. 

Закон должен вступить в силу с 1 июня 2022 года.

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