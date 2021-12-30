Василий Уткин о показе боев Хабиба в новогоднюю ночь: «Люди за столом станут смотреть на пот, сопли и кровь?»

Видеоблогер Василий Уткин отреагировал на решение «Матч ТВ» показать лучшие поединки Хабиба Нурмагомедова в UFC в новогоднюю ночь.

Ранее об этом сообщил заместитель генпродюсера канала Василий Конов.

«Просто интересно, Вася Конов, каким сообществом, как советуясь, как в принципе вы пришли к тому, чтоб после новогодних курантов показывать UFC? Еще и архив.

То есть люди за столом в первый час после Нового года, по-твоему, прям за столом и сидя, станут смотреть на пот, сопли и кровь? Да что ты вообще думаешь о своих зрителях?

UFC – к новогоднему столу, прям провоцирует аппетит. И с женами, мамами, детьми. Это просто ############### [восхитительное] решение», – написал Уткин в телеграме.

«Матч ТВ» покажет лучшие бои Хабиба Нурмагомедова в новогоднюю ночь

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