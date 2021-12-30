«Кто нас будет слушать, мы же «тупые спортсмены». Елисеев о проблемах взаимоотношений биатлонистов и тренеров

Российский биатлонист Матвей Елисеев поделился мнением о методах работы тренеров.

– Вы уже давно не юниор, и, думаю, хорошо знаете, что вам делать точно не нужно, а в каком направлении стоит двигаться, какими методами и средствами подготовки.

– Такое есть, но кто же нас будет слушать, мы же «тупые спортсмены».

– Мы снова возвращаемся к вопросу диалога с тренером.

– Да-да. Диалога мало. Первым, кто активно выходил на контакт с личными тренерами спортсменов, был Рико Гросс. И вот в этом году, когда я перешел в группу Башкирова, то он первым же делом сказал, чтобы я зашел к нему и мы обсудили, что и как делать. Конечно, это произошло уже ближе к осени, но все равно было круто.

– Это было уже в сентябре, верили тогда, что успеете что-то изменить в подготовке за тот короткий срок, что оставался до сезона?

– Я работал максимально и так, как я считал нужным, но пришли мы к этому совместно с Башкировым и с моим личным тренером, с которым Башкиров общался.

К сожалению, из-за моих пробелов в летней подготовке, возникших из-за истории с плохой биохимией, работа носила более базовый характер, соревновательную форму, интенсивные тренировки не на чем было строить, не хватало фундамента. И я понимал, что времени недостаточно, – рассказал биатлонист.

Елисеев также рассказал о случаях, когда отсутствие диалога с тренером приводило к недостаточной информированности спортсменов о своей подготовке.

– Когда сборную тренировал Анатолий Хованцев, он организовывал тестирование в Москомспорте на тредбане для конькового хода, и это наверняка было информативно, но есть проблема: мы – «тупые спортсмены», до нас не доходит информация о результатах, о показателях.

Да, мы делаем тестирование почти перед каждым сбором, но информация до нас не доходит.

– Ее до вас не доносят, это имеется в виду? К вам не подходят и не говорят: «Матвей, смотри, вот ты три недели назад, вот вчера, вот тут изменения, а вот тут нет».

– Сейчас это постепенно вводится, но опять же инициатива была с нашей стороны, со стороны спортсменов. У нас есть прямой контакт с Андреем Крючковым, мы его просим, он помогает.

– Но как можно не доносить до спортсмена динамику его прогресса или, наоборот, регресса? Это же необходимо для построения осознанной работы на тренировках.

– Может быть, я что-то не понимаю и у тренеров очень много работы, они не успевают все это делать. Но практика показывает, что есть те, кто успевает.

– Если весной позовут к Башкирову, пойдете?

– С большой долей вероятности, да.

– А к Каминскому?

– Нет.

– А к Падину, если его Россия заманит обратно?

– Точно нет, у нас в последнее время взаимоотношения не сложились, – сказал Елисеев.

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