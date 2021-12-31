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    НБА. «Бруклин» сыграет с «Филадельфией», «Вашингтон» примет «Кливленд» и другие матчи

    Теги результаты Кливленд Денвер Голден Стэйт Милуоки Бруклин Орландо Филадельфия НБА Вашингтон Баскетбол

    В четверг, 30 декабря, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА пройдут четыре матча.

    «Бруклин» Хардена и Дюрэнта на своей арене сыграет с «Филадельфией». «Вашингтон» примет «Кливленд». 

    НБА

    Регулярный чемпионат   

    Орландо – Милуоки
    Дата проведения
    31 декабря, 03.00, «Amway Center»
    Онлайн матча

    Вашингтон – Кливленд
    Дата проведения
    31 декабря, 03.00, «Capital One Arena»
    Онлайн матча

    Бруклин – Филадельфия
    Дата проведения
    31 декабря, 03.00, «Barclays Center»
    Онлайн матча

    Денвер – Голден Стэйт 0:0 (:)
    Дата проведения
    31 декабря, 05.30, «Ball Arena»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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