НБА. «Бруклин» сыграет с «Филадельфией», «Вашингтон» примет «Кливленд» и другие матчи

В четверг, 30 декабря, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА пройдут четыре матча.

Хардена и Дюрэнта на своей арене сыграет с «Филадельфией». примет «Кливленд».

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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