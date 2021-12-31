НБА. «Бруклин» сыграет с «Филадельфией», «Вашингтон» примет «Кливленд» и другие матчи

В четверг, 30 декабря, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА пройдут четыре матча.
«Бруклин» Хардена и Дюрэнта на своей арене сыграет с «Филадельфией». «Вашингтон» примет «Кливленд».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 31 декабря, 03.00, «Amway Center»
- Дата проведения
- 31 декабря, 03.00, «Capital One Arena»
- Дата проведения
- 31 декабря, 03.00, «Barclays Center»
- Дата проведения
- 31 декабря, 05.30, «Ball Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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