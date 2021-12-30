«Матч ТВ» покажет лучшие бои Хабиба Нурмагомедова в новогоднюю ночь

Телеканал «Матч ТВ» анонсировал показ лучших боев в UFC.

«В новогоднюю ночь после курантов Хабиб Нурмагомедов и его лучшие бои в UFC в 00:05.

А в 03:30 Александр Овечкин в прямой трансляции матча НХЛ «Детройт» – «Вашингтон» вместо отмененного МЧМ», – написал в телеграме заместитель генпродюсера Василий Конов.

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