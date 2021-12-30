«Зениту» по-прежнему интересен Миранчук, но он хотел бы остаться в Серии А (Bobsoccer.ru)

Теги Зенит Аталанта премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы Алексей Миранчук Футбол

«Зенит» сохраняет интерес к полузащитнику «Аталанты» Алексею Миранчуку.

Как пишет Bobsoccer.ru, россиянин по-прежнему входит в сферу интересов «Зенита», однако 26-летний хавбек склоняется к тому, чтобы остаться в Серии А.

Напомним, Миранчук близок к уходу из «Аталанты» в зимнее трансферное окно. Сообщалось, что интерес к нему проявляют «Верона», «Дженоа» и «Торино».

В этом сезоне атакующий полузащитник выходил в составе «Аталанты» в 12 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. Его статистика – здесь.

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