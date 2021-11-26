7-й «Золотой мяч» Месси, Рангник в «МЮ», ничья «Спартака» и провал «Локо», Овечкин – 1-я звезда недели в НХЛ, хакеры против камер на «ВЭБ Арене» и другие новости утра

1. Нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси выиграл 7-й «Золотой мяч». Отрыв Лео от Роберта Левандовского в голосовании составил 33 балла. Аргентинец лишь раз опустился ниже 2-го места в голосовании за эту награду за последние 14 лет. Интересно отметить, что игрок французского клуба получил «Золотой мяч» впервые за 30 лет, а футболист «ПСЖ» – впервые в истории.

Криштиану Роналду стал 6-м в голосовании. Португалец не попал в топ-3 впервые с 2010 года. Церемонию вручения награды он пропустил.

2. Нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски получил приз лучшему нападающему года (France Football вручил его впервые), вратарь «ПСЖ» и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма выиграл награду лучшему вратарю имени Яшина, а Педри был признан лучшим молодым игроком. Капитан «Барселоны» Алексия Путельяс выиграла женский «Золотой мяч», а «Челси» назвали лучшим клубом года (это тоже новая награда).

3. 16-й тур РПЛ завершился неудачно для московских клубов. «Спартак» с трудом спас матч с «Уфой» (1:1) благодаря реализованному Александром Соболевым пенальти на 95-й минуте. Николай Рассказов получил красную карточку на 87-й, выйдя на 69-й. «Локомотив» и вовсе проиграл «Арсеналу» в гостях (1:3).

Теперь «Спартак» отстал от лидирующего «Зенита» на 16 очков, «Локомотив» – на 11.

4. «Манчестер Юнайтед» назначил Ральфа Рангника главным тренером до конца сезона.

5. КХЛ. СКА уступил «Северстали», «Торпедо» обыграло «Витязь». У СКА уже 5 домашних поражений подряд, серия длится больше месяца.

6. Ларс Корнетка сменил Рангника на посту руководителя «Локо» по спорту и развитию, а Томас Цорн стал спортивным директором железнодорожников.

7. Российские биатлонисты Матвей Елисеев и Евгений Гараничев переведены на Кубок IBU. В основе на Кубке мира их заменят Василий Томшин и Александр Поварницын.

8. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин – первая звезда недели в НХЛ. У него 7 (4+3) очков в 3 матчах.

9. Президент РПЛ Ашот Хачатурянц заявил, что на камеры стадиона ЦСКА была проведена спланированная хакерская атака. Армейскому клубу грозит закрытие трибун до 3 матчей за файер-шоу в игре с «Зенитом».

10. «Питтсбург» купили владельцы «Ливерпуля» и «Ред Сокс» – компания Fenway Sports Group. Сделку еще должна утвердить лига, ожидается, что это произойдет до конца года. Марио Лемье останется в числе совладельцев, а руководители клуба сохранят свои должности.

11. Япония с 30 ноября закрывает границы для иностранцев. В начале декабря там должен пройти Финал Гран-при по фигурному катанию, решение о его проведении примут в течение двух дней.

12. НХЛ. «Сиэтл» обыграл «Баффало» (7:4) и другие результаты.

13. Баскетбольная сборная России под руководством нового главного тренера Зорана Лукича разгромила Исландию (89:65) в квалификации чемпионата мира-2023.

14. Паоло Ваноли может подписать со «Спартаком» контракт на 3 года в середине декабря. Генеральный директор Евгений Мележиков и его зам Владимир Кузьмичев могут покинуть клуб.

15. Зимняя Универсиада-2021 в Люцерне отменена из-за появления нового штамма коронавируса.

16. НБА. 30+14 Вучевича помогли «Чикаго» обыграть «Шарлотт», «Денвер» обыграл «Майами» на выезде и другие результаты.

17. 13 случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса выявлено в «Белененсеше». Недавно один из игроков португальского клуба вернулся из Южной Африки, где был первоначально выявлен штамм.

Цитаты дня.

Бабаев о задержаниях: «Хотим извиниться перед болельщиками. ЦСКА не мог повлиять на действия правоохранительных органов»

Роналду о словах главреда France Football о Месси и «ЗМ»: «Ложь. Моя главная цель – золотыми буквами вписать свое имя в историю футбола»

Депутат Журова о задержании фанатов ЦСКА: «Fan ID необходим футболу. Нельзя, чтобы это повторилось в России»

«Локомотив»: «Система Рангника не завязана на персоналиях и продолжит работать. Ральф привлек опытных специалистов на ключевые позиции»

«Месси совсем блеклый в «ПСЖ», хоть и взял Кубок Америки. Я больше не понимаю этот мир, Левандовски был лучшим». Маттеус о «Золотом мяче»

Фанаты ЦСКА – руководству о задержаниях: «Лицемерные трусы и предатели. Ничего, кроме презрения, вы не заслуживаете»

Месси – Левандовскому: «Тебе должны вручить «Золотой мяч» за 2020-й. Все знают, что в прошлом году ты выиграл»

Оздоев о Сталине: «Он сослал мой народ. Я могу к нему плохо относиться, но не могу упрекать того, кто к нему относится хорошо»