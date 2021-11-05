👽🏆Месси получил 7-й «Золотой мяч»

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Нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси, ранее выступавший за «Барселону», стал обладателем «Золотого мяча»-2021.

34-летний аргентинец выиграл приз в 7-й раз, это рекордный показатель. Второе место по числу «Золотых мячей» принадлежит Криштиану Роналду, у него 5 наград.

В 2021 году Месси выиграл с «Барселоной» Кубок Испании и завершил сезон-2020/21 лучшим бомбардиром Ла Лиги с 30 голами, а со сборной Аргентины впервые победил на Кубке Америки.

Ранее Месси получил «Золотой мяч» четырежды подряд, с 2009-го по 2012-й, а также в 2015-м и 2019-м. В прошлом году награду решили не вручать из-за пандемии коронавируса.

Нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски, который также претендовал на «Золотой мяч», получил награду лучшему нападающему года – новый приз от журнала France Football, который вручался впервые.

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