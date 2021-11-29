НБА. «Майами» дома уступил «Денверу», 30+14 от Вучевича помогли «Чикаго» победить «Шарлотт» и другие результаты

В понедельник, 29 ноября, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА состоялись девять матчей.

и Йокича впервые сыграли между собой после недавней стычки между игроками. «Наггетс» победили со счетом 120:111.

Лонзо Болла на своей площадке выиграл у Ламело Болла, «Юта» разгромила .

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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