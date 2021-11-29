НБА. «Майами» дома уступил «Денверу», 30+14 от Вучевича помогли «Чикаго» победить «Шарлотт» и другие результаты

В понедельник, 29 ноября, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА состоялись девять матчей.
«Майами» и «Денвер» Йокича впервые сыграли между собой после недавней стычки между игроками. «Наггетс» победили со счетом 120:111.
«Чикаго» Лонзо Болла на своей площадке выиграл у «Шарлотт» Ламело Болла, «Юта» разгромила «Портленд».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 30 ноября, 03.00, «Wells Fargo Center»
- Филадельфия
- Сет Карри (24), Харрис (17 + 9 подборов), Эмбиид (16 + 13 подборов), Макси (9 + 8 подборов + 9 передач), Грин (5) – старт; Ньянг (8), Драммонд (7 + 12 подборов), Тайбулл (7), Милтон (6), Коркмаз (2).
- Дата проведения
- 30 ноября, 03.30, «FTX Arena»
- Майами
- Адебайо (24 + 13 подборов + 6 передач + 5 потерь), Калеб Мартин (18), Лаури (17 + 14 передач), Такер (8), Робинсон (3) – старт; Струс (19), Винсент (14), Дедмон (8), Окпала (0), Юртсевен (0).
- Дата проведения
- 30 ноября, 04.00, «Target Center»
- Миннесота
- Таунс (32 + 8 подборов + 9 потерь), Расселл (21 + 8 подборов + 11 передач), Эдвардс (21 + 9 подборов), Окоги (2), Принс (0) – старт; Рид (13), Бизли (9 + 7 подборов), Науэлл (2), Больмаро (0).
- Индиана
- Брогдон (25), Сабонис (16 + 25 подборов + 10 передач), Дж. Холидэй (15), Леверт (9), Макконнелл (8) – старт; Дуарте (14), Мартин (8), Джексон (2), Битадзе (1), Крэйг (0).
- Дата проведения
- 30 ноября, 04.00, «Toyota Center»
- Хьюстон
- Вуд (24 + 21 подбор), Мэтьюз (19), Тэйт (15 + 8 передач), Портер (11 + 10 подборов + 11 передач), Гордон (11) – старт; Хауз (12 + 8 подборов), Шенгюн (4), Брукс (3), Мартин (3), Кристофер (0), Никс (0).
- Оклахома-Сити
- Гилджес-Александер (22), Дорт (7), Бэйзли (4), Гидди (2 + 7 передач), Робинсон-Эрл (2 + 7 подборов) – старт; Роби (17), Мэнн (17 + 7 подборов), Джером (7), Уиггинс (5), Маледон (4), Покушевски (2), Уотсон (0).
- Дата проведения
- 30 ноября, 04.00, «United Center»
- Чикаго
- Вучевич (30 + 14 подборов), Дерозан (28 + 6 передач), Лавин (25), Болл (16 + 8 передач), Грин (4) – старт; Карузо (14 + 7 передач), Уайт (8), Досунму (4), Джонс (4).
- Дата проведения
- 30 ноября, 04.30, «AT&T Center»
- Сан-Антонио
- Уайт (24), Мюррэй (22 + 10 подборов + 8 передач), Пелтль (14 + 11 подборов), Джонсон (13), Бэйтс-Диоп (6) – старт; Форбс (10), Янг (10), Примо (6), Уокер (3), Кейкок (2), Лэндейл (2), Юбэнкс (2), Джонс (2), Уискэмп (0).
- Дата проведения
- 30 ноября, 04.30, «American Airlines Center»
- Даллас
- Дончич (25 + 10 подборов + 10 передач), Финни-Смит (14), Порзингис (9 + 4 блок-шота), Хардуэй (6), Браун (2) – старт; Клебер (13), Марьянович (10), Берк (6), Брансон (5), Браун (4), Грин (2), Пауэлл (0), Буллок (0).
- Дата проведения
- 30 ноября, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
- Юта
- Митчелл (30), Гобер (21 + 16 подборов), Инглс (14 + 6 передач), Богданович (13), Конли (2 + 6 передач) – старт; Кларксон (22), Гэй (14), Форрест (5), Уайтсайд (3), Паскалл (3), Батлер (2), Они (0), Хьюз (0).
- Дата проведения
- 30 ноября, 06.30, «Staples Center»
- Клипперс
- Джордж (27 + 7 потерь), Джексон (19), Бледсоу (10), Коффи (9), Зубац (4) – старт; Ибака (13), Кеннард (9), Мэнн (6 + 7 подборов), Хартенштайн (5), Джонсон (2), Бостон (0).
- Новый Орлеан
- Валанчюнас (39 + 15 подборов), Ингрэм (27 + 7 подборов), Джонс (16), Грэм (8), Харт (4 + 12 подборов + 9 передач) – старт; Эрнангомес (9), Александер-Уокер (7), Темпл (6), Мерфи (5), Льюис (2), Маршалл (0), Саторански (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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