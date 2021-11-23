Месси – Левандовскому: «Тебе должны вручить «Золотой мяч» за 2020-й. Все знают, что в прошлом году ты выиграл»

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Нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси обратился к Роберту Левандовскому после завоевания седьмого «Золотого мяча».

«Я бы хотел отдельно упомянуть Роберта Левандовского. Конкурировать с тобой – большая честь. Все знают, что в прошлом году ты был победителем.

Думаю, France Football должен вручить тебе «Золотой мяч» за 2020 год. Ты заслужил его. Он должен стоять у тебя дома», – сказал Месси со сцены.

Напомним, в прошлом году приз не вручали. France Football объяснил такое решение пандемией коронавируса.

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