Месси – Левандовскому: «Тебе должны вручить «Золотой мяч» за 2020-й. Все знают, что в прошлом году ты выиграл»

Нападающий и сборной Аргентины Лионель Месси обратился к Роберту Левандовскому после завоевания седьмого «Золотого мяча».

«Я бы хотел отдельно упомянуть Роберта Левандовского. Конкурировать с тобой – большая честь. Все знают, что в прошлом году ты был победителем.

Думаю, France Football должен вручить тебе «Золотой мяч» за 2020 год. Ты заслужил его. Он должен стоять у тебя дома», – сказал Месси со сцены.

Напомним, в прошлом году приз не вручали. France Football объяснил такое решение пандемией коронавируса.