«Спартак» вытащил матч с «Уфой» (1:1), забив пенальти на 95-й. Рассказов удалился на 87-й, выйдя на 69-й

В 16-м туре РПЛ на выезде сыграл вничью с «Уфой» (1:1).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Защитник «Уфы» Алексей Никитин открыл счет на 70-й минуте. Николай Рассказов вышел на поле на 69-й минуте и был удален на 87-й.

Александр Соболев сравнял счет с пенальти на 95-й минуте.

Таким образом, «Спартак» уже 6 матчей подряд не может победить в РПЛ.

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