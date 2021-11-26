«Спартак» вытащил матч с «Уфой» (1:1), забив пенальти на 95-й. Рассказов удалился на 87-й, выйдя на 69-й

Теги Спартак премьер-лига Россия Sports.ru Уфа Николай Рассказов Александр Соболев Футбол

В 16-м туре РПЛ «Спартак» на выезде сыграл вничью с «Уфой» (1:1).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Защитник «Уфы» Алексей Никитин открыл счет на 70-й минуте. Николай Рассказов вышел на поле на 69-й минуте и был удален на 87-й.

Александр Соболев сравнял счет с пенальти на 95-й минуте.

Таким образом, «Спартак» уже 6 матчей подряд не может победить в РПЛ.

Уфа – Спартак 1:1 (0:0, 1:1)
Дата проведения
29 ноября, 17.00, «BetBoom Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 70 Никитин, 1:1 – 90, пенальти Соболев.
УфаБеленов, Никитин, Журавлев, Ботака-Иобома, Йокич (Алиев, 81), Камилов, Урунов (Мрзляк, 25), Фищенко, Касинтура (Голубев, 85), Кротов (Плиев, 81), Агаларов (Саплинов, 86).
СпартакСелихов, Кофрие (Рассказов, 68), Джикия, Жиго, Айртон, Ломовицкий (Мельников, 76), Литвинов, Умяров, Ларссон, Соболев, Промес.
Предупреждения:
Айртон (19), Кротов (37), Журавлев (38), Камилов (45), Умяров (49), Мрзляк (54), Йокич (67), Рассказов (74), Алиев (87), Никитин (90).
Удаление:
Рассказов (86).

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