«Спартак» вытащил матч с «Уфой» (1:1), забив пенальти на 95-й. Рассказов удалился на 87-й, выйдя на 69-й

В 16-м туре РПЛ «Спартак» на выезде сыграл вничью с «Уфой» (1:1).
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Защитник «Уфы» Алексей Никитин открыл счет на 70-й минуте. Николай Рассказов вышел на поле на 69-й минуте и был удален на 87-й.
Александр Соболев сравнял счет с пенальти на 95-й минуте.
Таким образом, «Спартак» уже 6 матчей подряд не может победить в РПЛ.
- Дата проведения
- 29 ноября, 17.00, «BetBoom Арена»
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Уфа –
Беленов, Никитин, Журавлев, Ботака-Иобома, Йокич (Алиев, 81), Камилов, Урунов (Мрзляк, 25), Фищенко, Касинтура (Голубев, 85), Кротов (Плиев, 81), Агаларов (Саплинов, 86).
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Спартак –
Селихов, Кофрие (Рассказов, 68), Джикия, Жиго, Айртон, Ломовицкий (Мельников, 76), Литвинов, Умяров, Ларссон, Соболев, Промес.
- Предупреждения:
- Айртон (19), Кротов (37), Журавлев (38), Камилов (45), Умяров (49), Мрзляк (54), Йокич (67), Рассказов (74), Алиев (87), Никитин (90).
- Удаление:
- Рассказов (86).