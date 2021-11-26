Цорн стал спортивным директором «Локо». Они с Корнеткой будут руководить командой Рангника

«Локомотив» объявил, что Томас Цорн покинул пост технического директора клуба и стал спортивным директором.

Цорн будет помогать Ларсу Корнетке, который назначен руководителем по спорту и развитию , по многим вопросам, среди которых — координация внутренних проектов в спортивном департаменте, планирование составов команд и управление контрактами, а также административная поддержка и взаимодействие с остальными подразделениями клуба.

Помимо этого, Томас будет следить за развитием академии, принимать участие в трансферной деятельности клуба, в которую входит скаутинг перспективных игроков и оценка потенциальных новичков «Локомотива», а также займется курированием направления спортивной науки и медицины.

В функционал Цорна войдут вопросы, связанные с организацией учебно-тренировочных сборов основной команды, с согласованием и проведением товарищеских матчей «Локомотива».

Команда специалистов, которых ранее привлек для работы в клубе, продолжит курс в соответствии с выбранной стратегией «Локомотива» под руководством Ларса Корнетки и , сообщает пресс-служба клуба.