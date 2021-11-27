Япония с 30 ноября закрывает границы для иностранцев. В начале декабря там должен пройти Финал Гран-при по фигурному катанию

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Премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил, что страна с 30 ноября закрывает границы для иностранцев из-за распространения в мире омикрон-штамма COVID-19. 

«Это временные, исключительные меры, которые мы принимаем в целях безопасности, пока не появится более четкая информация о новом варианте вируса», – цитирует Кисиду Reuters.

С 9 по 12 декабря в Осаке должен пройти финал серии Гран-при по фигурному катанию. В этой ситуации вопрос о его проведении становится открытым. 

«На данный момент мы не можем ответить на этот вопрос», – заявили в Федерации фигурного катания Японии. 

Расписание финала Гран-при по фигурному катанию в Осаке: там выступят Валиева, Щербакова, Коляда, Мишина и Галлямов, Синицина и Кацалапов

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