Япония с 30 ноября закрывает границы для иностранцев. В начале декабря там должен пройти Финал Гран-при по фигурному катанию

Премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил, что страна с 30 ноября закрывает границы для иностранцев из-за распространения в мире омикрон-штамма COVID-19.

«Это временные, исключительные меры, которые мы принимаем в целях безопасности, пока не появится более четкая информация о новом варианте вируса», – цитирует Кисиду Reuters.

С 9 по 12 декабря в Осаке должен пройти финал серии Гран-при по фигурному катанию. В этой ситуации вопрос о его проведении становится открытым.

«На данный момент мы не можем ответить на этот вопрос», – заявили в Федерации фигурного катания Японии.

Расписание финала Гран-при по фигурному катанию в Осаке: там выступят Валиева, Щербакова, Коляда, Мишина и Галлямов, Синицина и Кацалапов