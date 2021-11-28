Решение о проведении Финала Гран-при по фигурному катанию примут в течение двух дней («Матч ТВ»)

Решение о проведении Финала Гран-при по фигурному катанию в японской Осаке примут в течение двух дней.

Об этом сообщает со ссылкой на источники в национальных федерациях ряда стран.

Ранее стало известно, с 30 ноября Япония закрывает границы для иностранцев из-за распространения в мире омикрон-штамма . Власти страны еще не уведомляли Федерацию фигурного катания Японии о решении относительно Финала Гран-при.

Турнир должен пройти с 9 по 12 декабря 2021 года. Ранее сообщалось, что сборная России планирует прибыть в Японию 6 декабря.

Власти Японии еще не приняли решение о проведении Финала Гран-при по фигурному катанию

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