Решение о проведении Финала Гран-при по фигурному катанию примут в течение двух дней («Матч ТВ»)

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Решение о проведении Финала Гран-при по фигурному катанию в японской Осаке примут в течение двух дней.

Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источники в национальных федерациях ряда стран.

Ранее стало известно, с 30 ноября Япония закрывает границы для иностранцев из-за распространения в мире омикрон-штамма COVID-19. Власти страны еще не уведомляли Федерацию фигурного катания Японии о решении относительно Финала Гран-при.

Турнир должен пройти с 9 по 12 декабря 2021 года. Ранее сообщалось, что сборная России планирует прибыть в Японию 6 декабря.

Власти Японии еще не приняли решение о проведении Финала Гран-при по фигурному катанию

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