«Автомобилист» уволил Питерса и назначил Заварухина главным тренером. Клуб проиграл 7 из 9 последних матчей

объявил об увольнении с поста главного тренера. На его место назначен , контракт рассчитан до завершения сезона-2022/23.

Заварухин в этом сезоне занимал должность ассистента в штабе Питерса. Ранее он работал главным тренером «Сибири» в течение двух сезонов.

Помогать Заварухину будут ассистенты главного тренера Герман Титов и Игорь Уланов, тренер вратарей Константин Власов, а также тренер по ОФП Алексей Селиверстов.

Питерс возглавил «Автомобилист» в апреле 2020 года. До этого канадец был уволен из «Калгари» из-за расистского скандала, связанного с обвинениями Акима Алиу, с которым специалист пересекался в фарм-клубе «Чикаго».

Под его руководством в сезоне-2020/21 клуб из Екатеринбурга вышел в плей-офф, где уступил в первом раунде «Авангарду» (1-4).

В текущем сезоне уральцы занимают 8-е место в таблице Восточной конференции с 34 очками в 33 матчах. «Автомобилист» проиграл 7 из 9 последних матчей.