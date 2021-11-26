«Месси совсем блеклый в «ПСЖ», хоть и взял Кубок Америки. Я больше не понимаю этот мир, Левандовски был лучшим». Маттеус о «Золотом мяче»

Бывший футболист сборной Германии и «Баварии» высказался об итогах «Золотого мяча»-2021.

«Честно говоря, после такого выбора я больше не понимаю этот мир. При всем уважении к Лионелю Месси и другим отличным номинантам, никто не заслужил больше Левандовского.

France Football не присуждал приз в прошлом году, и только из-за всех титулов, которые Роберт выиграл с «Баварией» в 2020-м, ему нет равных в последние два года.

Но даже если рассматривать только 2021 год, Левандовски все равно был лучшим. Он побил рекорд Герда Мюллера, возглавил список бомбардиров во всех турнирах, а в этом году снова всех обошел в национальных и международных турнирах.

Хоть Месси и взял Кубок Америки с Аргентиной, но в он совсем блеклый. Бензема также провел отличный год, но ничего не выиграл с «Реалом». Салах был великолепен в последние несколько месяцев, но в начале года у него был долгий безголевой период.

Жоржиньо, конечно, выиграл два очень важных титула с «Челси» и Италией, но он далеко не так выделялся, как Левандовски. А Роналду не был так стабилен и ярок, как польская звезда.

Не могу понять, почему Левандовски не выиграл», – заявил обладатель «Золотого мяча»-1990.