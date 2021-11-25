13 случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса выявлено в «Белененсеше»

Случаи заражения новым омикрон-штаммом коронавируса зафиксированы в .

Симптомы заболевания есть у 13 футболистов команды, говорится в сообщении Национального института здоровья имени Рикарду Жорже.

Недавно один из игроков португальского клуба вернулся из Южной Африки, где был первоначально выявлен штамм.

Футболисты находятся в изоляции. Они будут проходить дальнейшие тесты.

27 ноября «Белененсеш» вдевятером вышел на поле в матче с «Бенфикой» (0:7). Во втором тайме игра была остановлена, поскольку у команды осталось шесть игроков в составе.

Сюр в Португалии: клуб вдевятером (с 2 вратарями) устранился 0:7. В «Белененсеше» 17 зараженных – возможно, подхватили редкий штамм из ЮАР