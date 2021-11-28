Зимняя Универсиада-2021 в Люцерне отменена из-за появления нового штамма коронавируса

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Зимняя Универсиада 2021 года отменена из-за распространения в мире нового штамма COVID-19 «омикрон».

Соревнования должны были пройти в швейцарской Люцерне с 11 по 21 декабря 2021 года. 

Решение было принято после того, как Швейцария ввела ограничения на въезд для представителей стран, в которых был выявлен новый вариант коронавируса – это Австралия, Бельгия, Дания, Великобритания, Нидерланды, Гонконг, Израиль и Чехия. 

Ожидается, что правительство Швейцарии добавит в этот список и другие страны.

«Вследствие этих ограничений зимняя Универсиада 2021 года не может быть проведена», – говорится в заявлении организаторов. 

«Невероятно грустно, что мы не сможем провести это замечательное мероприятие, и мы хотели бы поблагодарить всех, кто так много работал над ним и инвестировал в последние годы», – заявил президент Ассоциации студенческого спорта Швейцарии Майк Курт.

Япония с 30 ноября закрывает границы для иностранцев. В начале декабря там должен пройти Финал Гран-при по фигурному катанию

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