«Питтсбург» купили владельцы «Ливерпуля» и «Ред Сокс» – компания Fenway Sports Group

У в ближайшее время сменятся владельцы.

Холдинг Fenway Sports Group LLC достиг договоренности о приобретении контрольного пакета акций хоккейной команды, сообщается на официальном сайте «Пингвинс». Сделку должен одобрить совет управляющих , ожидается, что она будет закрыта до конца года.

Рон Беркл и , которые владели «Питтсбургом» с 1999 года, останутся совладельцами и будут тесно связаны с FSG.

Fenway Sports Group также владеет футбольным клубом «Ливерпуль» и бейсбольной командой «Бостон Ред Сокс».