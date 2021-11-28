«Питтсбург» купили владельцы «Ливерпуля» и «Ред Сокс» – компания Fenway Sports Group

Теги Питтсбург Ливерпуль премьер-лига Англия Марио Лемье бизнес НХЛ MLB Бостон Рон Беркл Хоккей

У «Питтсбурга» в ближайшее время сменятся владельцы.

Холдинг Fenway Sports Group LLC достиг договоренности о приобретении контрольного пакета акций хоккейной команды, сообщается на официальном сайте «Пингвинс». Сделку должен одобрить совет управляющих НХЛ, ожидается, что она будет закрыта до конца года.

Рон Беркл и Марио Лемье, которые владели «Питтсбургом» с 1999 года, останутся совладельцами и будут тесно связаны с FSG.

Fenway Sports Group также владеет футбольным клубом «Ливерпуль» и бейсбольной командой «Бостон Ред Сокс».

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