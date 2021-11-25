Депутат Журова о задержании фанатов ЦСКА: «Fan ID необходим футболу. Нельзя, чтобы это повторилось в России»

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту высказалась о задержании болельщиков после матча чемпионата между ЦСКА и «Зенитом» (0:2).

«Фанаты ЦСКА пытались скрыть своих соратников, которые жгли файеры, поэтому полиция задержала всех!

Если бы это произошло в Санкт-Петербурге, все бы решилось быстрее и не держали так долго болельщиков, потому что там уже были прецеденты. Не хочу оправдывать и тех, и других.

На Западе были такие же инциденты, это пришло к нам оттуда! Нужен Fan ID, чтобы таких происшествий не было.

Нельзя, чтобы это повторилось в нашей стране в будущем. Фанатам нужно признаться, кто жег файеры. Из-за этих людей другие мерзли на холоде и не могли добраться до своего дома.

В лишний раз мы убедились, что Fan ID необходим нашему футболу.

Мы скоро будем рассматривать введение системы идентификации не только в Москве, но и в регионах», – сказала Журова.

Цифра дня. 408 человек задержаны после матча ЦСКА – «Зенит»