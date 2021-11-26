ЦСКА грозит закрытие трибун до 3 матчей за файер-шоу в игре с «Зенитом»

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ЦСКА может быть наказан за поведение болельщиков в ходе матча 16-го тура РПЛ против «Зенита» (0:2).

Московскому клубу грозит полное или частичное закрытие трибун на срок от одного до трех матчей и штраф 125 тысяч рублей за использование пиротехники, сообщает Sport24.

В концовке матча фанаты ЦСКА устроили файер-шоу. Из-за этого активным болельщикам не разрешали сразу покинуть «ВЭБ Арену».

На выходе болельщиков встретили сотрудники полиции, которые стали помещать фанатов в автозаки. Задержаны были 408 человек.

2 декабря РФС рассмотрит ситуацию с использованием пиротехники фанатами ЦСКА.

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