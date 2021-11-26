ЦСКА грозит закрытие трибун до 3 матчей за файер-шоу в игре с «Зенитом»

ЦСКА может быть наказан за поведение болельщиков в ходе матча 16-го тура против (0:2).

Московскому клубу грозит полное или частичное закрытие трибун на срок от одного до трех матчей и штраф 125 тысяч рублей за использование пиротехники, сообщает Sport24.

В концовке матча фанаты устроили файер-шоу. Из-за этого активным болельщикам не разрешали сразу покинуть .

На выходе болельщиков встретили сотрудники полиции, которые стали помещать фанатов в автозаки. Задержаны были 408 человек.

2 декабря РФС рассмотрит ситуацию с использованием пиротехники фанатами ЦСКА.

Силовой беспредел – это наша система. Хачатурянц и Дюков не смогут ее сломать

Камеры отключили хакеры, Fan ID нужен побыстрее. Как объясняют задержания 408 человек на стадионе ЦСКА?