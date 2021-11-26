Корнетка сменил Рангника на посту руководителя «Локо» по спорту и развитию

объявил, что Ларс Корнетка стал новым руководителем клуба по спорту и развитию.

Напомним, что Ральф Рангник, работавший на этой должности ранее, стал главным тренером «Манчестер Юнайтед».

Корнетка – ученик, многолетний партнер, последователь идей и приверженец футбольной философии .

Как пишет пресс-служба «Локо», Корнетка на позиции руководителя по спорту и развитию «Локомотива» будет заниматься в том числе стратегическим планированием и спортивным развитием, а также работой вертикали клубных команд, академии и подготовки резерва.

Команда специалистов, сформированная Рангником, продолжит реализацию утвержденной советом директоров клуба стратегии.