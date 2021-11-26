Педри выиграл приз лучшему молодому игроку от France Football

Полузащитник «Барселоны» выиграл приз лучшему молодому игроку года от France Football.

В 2018 году первую награду имени для футболисты до 21 года получил Килиан Мбаппе, в 2019-м приз достался Маттейсу де Лигту. В 2020 году награду не вручали из-за пандемии коронавируса.

Также на награду в этом году претендовали Мэйсон Гринвуд, Букайо Сака, Жереми Доку,Райан Гравенберх, Джамал Мусиала, Флориан Виртц, Джуд Беллингем, Джованни Рейна и Нуну Мендеш.

Беллингем занял второе место, Мусиала – 3-е.