Педри выиграл приз лучшему молодому игроку от France Football

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Полузащитник «Барселоны» Педри выиграл приз лучшему молодому игроку года от France Football.

В 2018 году первую награду имени Раймона Копа для футболисты до 21 года получил Килиан Мбаппе, в 2019-м приз достался Маттейсу де Лигту. В 2020 году награду не вручали из-за пандемии коронавируса.

Также на награду в этом году претендовали Мэйсон Гринвуд, Букайо Сака, Жереми Доку,Райан Гравенберх, Джамал Мусиала, Флориан Виртц, Джуд Беллингем, Джованни Рейна и Нуну Мендеш.

Беллингем занял второе место, Мусиала – 3-е.

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