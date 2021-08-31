ЧМ-2023. Квалификация. Россия – Исландия, Испания примет Грузию и другие матчи

Сегодня состоятся девять матчей квалификационного турнира чемпионата мира-2023 среди европейских сборных.
Обновленная команда России под руководством нового главного тренера Зорана Лукича в Санкт-Петербурге сыграет с Исландией.
Испания на домашней площадке сыграет с Грузией.
Квалификационный турнир
Группа H
РОССИЯ – Исландия
29 ноября. 20:00
Италия – Черногория
29 ноября. 22:30
Положение команд: Россия – 1-0, Исландия – 1-0, Нидерланды – 0-1, Италия – 0-1.
Группа А
Латвия – Словакия
29 ноября. 20:00
Положение команд: Бельгия – 2-0, Сербия – 1-1, Латвия – 0-1, Словакия – 0-1.
Группа Е
ВЕНГРИЯ – Франция
29 ноября. 20:00
ЧЕРНОГОРИЯ – Португалия
29 ноября. 20:30
Положение команд: Венгрия – 1-0, Франция – 1-0, Черногория – 0-1, Португалия – 0-1.
Группа F
Чехия – ЛИТВА
29 ноября. 19:00
Болгария – БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА
29 ноября. 20:00
Положение команд: Литва – 1-0, Босния и Герцеговина – 1-0, Чехия – 0-1, Болгария – 0-1.
Группа G
УКРАИНА – Северная Македония
29 ноября. 20:00
ИСПАНИЯ – Грузия
29 ноября. 22:30
Положение команд: Испания – 1-0, Грузия – 1-0, Украина – 0-1, Северная Македония – 0-1.
Группа B
Положение команд: Беларусь – 1-1, Турция – 1-1, Греция – 1-1, Великобритания – 1-1.
Группа C
Положение команд: Словения – 2-0, Швеция – 1-1, Финляндия – 1-1, Хорватия – 0-2.
Группа D
Положение команд: Израиль – 2-0, Эстония – 1-1, Германия – 1-1, Польша – 0-2.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
«Врачи не верили, что я играю в баскетбол». Станислав Шаров бил стекла, работал монтажником, взял серебро на Олимпиаде
Россия рвется на чемпионат мира по баскетболу. Вынесла Италию в первом отборочном матче