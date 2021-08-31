ЧМ-2023. Квалификация. Россия – Исландия, Испания примет Грузию и другие матчи

Сегодня состоятся девять матчей квалификационного турнира чемпионата мира-2023 среди европейских сборных.

Обновленная команда России под руководством нового главного тренера Зорана Лукича в Санкт-Петербурге сыграет с Исландией.

Испания на домашней площадке сыграет с Грузией.

Чемпионат мира-2023

Квалификационный турнир

Группа H

РОССИЯ – Исландия

29 ноября. 20:00

Италия – Черногория

29 ноября. 22:30

Положение команд: Россия – 1-0, Исландия – 1-0, Нидерланды – 0-1, Италия – 0-1.

Группа А

Латвия – Словакия

29 ноября. 20:00

Положение команд: Бельгия – 2-0, Сербия – 1-1, Латвия – 0-1, Словакия – 0-1.

Группа Е

ВЕНГРИЯ – Франция

29 ноября. 20:00

ЧЕРНОГОРИЯ – Португалия

29 ноября. 20:30

Положение команд: Венгрия – 1-0, Франция – 1-0, Черногория – 0-1, Португалия – 0-1.

Группа F

Чехия – ЛИТВА

29 ноября. 19:00

Болгария – БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА

29 ноября. 20:00

Положение команд: Литва – 1-0, Босния и Герцеговина – 1-0, Чехия – 0-1, Болгария – 0-1.

Группа G

УКРАИНА – Северная Македония

29 ноября. 20:00

ИСПАНИЯ – Грузия

29 ноября. 22:30

Положение команд: Испания – 1-0, Грузия – 1-0, Украина – 0-1, Северная Македония – 0-1.

Группа B

Положение команд: Беларусь – 1-1, Турция – 1-1, Греция – 1-1, Великобритания – 1-1.

Группа C

Положение команд: Словения – 2-0, Швеция – 1-1, Финляндия – 1-1, Хорватия – 0-2.

Группа D

Положение команд: Израиль – 2-0, Эстония – 1-1, Германия – 1-1, Польша – 0-2.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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