Роналду не приедет на церемонию вручения «Золотого мяча»

Нападающий не будет присутствовать на церемонии вручения «Золотого мяча».

Португальский игрок пропустит сегодняшние мероприятие в Париже, сообщает журналист Педру Сепульведа.

Роналду входит в число претендентов на получение главной индивидуальной награды в мировом футболе.

Церемония начнется в 22:30 по московскому времени.

Пять лет назад France Football пересчитал «Золотые мячи» с учетом ЮА: у Пеле 7 (у Месси меньше), у Марадоны – два, Яшин и Беланов в пролете