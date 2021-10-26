Роналду не приедет на церемонию вручения «Золотого мяча»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия Золотой мяч Футбол

Нападающий Криштиану Роналду не будет присутствовать на церемонии вручения «Золотого мяча».

Португальский игрок «Манчестер Юнайтед» пропустит сегодняшние мероприятие в Париже, сообщает журналист Педру Сепульведа.

Роналду входит в число претендентов на получение главной индивидуальной награды в мировом футболе.

Церемония начнется в 22:30 по московскому времени.

Пять лет назад France Football пересчитал «Золотые мячи» с учетом ЮА: у Пеле 7 (у Месси меньше), у Марадоны – два, Яшин и Беланов в пролете

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