Роналду о словах главреда France Football о Месси и «ЗМ»: «Ложь. Моя главная цель – золотыми буквами вписать свое имя в историю футбола»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду резко раскритиковал главного редактора журнала France Football Паскаля Фарре за его слова.
«Итоги сегодняшнего дня объясняют причину заявлений, сделанных Паскалем Фарре на прошлой неделе. По его словам, я признался ему в том, что главная цель моей карьеры – обойти Лионеля Месси по числу «Золотых мячей».
Паскаль Фарре солгал. Он использовал мое имя, чтобы увеличить собственную узнаваемость и сделать журнал, на который он работает, более заметным. Неприемлемо, что человек, несущий ответственность за вручение столь престижной награды, может врать таким образом. Это абсолютное неуважение к человеку, который всегда уважал France Football и премию «Золотой мяч». Сегодня он солгал снова, оправдав мое отсутствие на церемонии каким-то карантином, для существования которого нет причин.
Я всегда хочу поздравить тех, кто побеждает, ведь спортивный дух и честная игра руководят моей карьерой с самого начала, и я делаю это, потому что я никогда никому не противостою. Я хочу побеждать для себя и для клуба, за который играю. Я побеждаю для себя и для тех, кто меня любит. Я не выигрываю, чтобы обогнать кого-то.
Главная цель моей карьеры – выигрывать национальные и международные титулы в клубах, которые я представляю, и в сборной. Главная цель моей карьеры – быть хорошим примером для тех, кто является или хочет стать профессиональным футболистом. Главная цель моей карьеры – вписать свое имя в историю мирового футбола золотыми буквами.
Закончу тем, что скажу, что уже сконцентрирован на следующей игре «Манчестер Юнайтед» и на всем, что мы вместе с партнерами по команде и болельщиками можем достичь в этом сезоне. А остальное? А остальное – это просто лишнее», – написал Роналду в инстаграме.
«У Роналду одна цель – взять больше «Золотых мячей», чем Месси, за карьеру. Он мне говорил». Главред France Football о награде