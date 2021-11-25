Хачатурянц заявил, что на камеры стадиона ЦСКА была проведена спланированная хакерская атака

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Президент РПЛ Ашот Хачатурянц дал комментарий касательно ситуации с задержанием болельщиков после матча ЦСКА«Зенит» (0:2).

В концовке игры фанаты устроили файер-шоу. Из-за этого многим болельщикам в течение нескольких часов не разрешали покинуть стадион.

Ранее появилась информация, что камеры видеонаблюдения на стадионе перестали функционировать в ходе игры из-за хакерской атаки.

«Пока не удалось получить отчет от полиции по вчерашним действиям.

Понятно только, что это была спланированная хакерская атака, отключившая камеры», – заявил Хачатурянц.

Сотни фанатов ЦСКА в автозаках и после обысков уехали с матча. Всех держали на морозе больше 3 часов – из-за пирошоу в конце игры с «Зенитом»

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