Хачатурянц заявил, что на камеры стадиона ЦСКА была проведена спланированная хакерская атака

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц дал комментарий касательно ситуации с задержанием болельщиков после матча ЦСКА – «Зенит» (0:2).
В концовке игры фанаты устроили файер-шоу. Из-за этого многим болельщикам в течение нескольких часов не разрешали покинуть стадион.
Ранее появилась информация, что камеры видеонаблюдения на стадионе перестали функционировать в ходе игры из-за хакерской атаки.
«Пока не удалось получить отчет от полиции по вчерашним действиям.
Понятно только, что это была спланированная хакерская атака, отключившая камеры», – заявил Хачатурянц.
Сотни фанатов ЦСКА в автозаках и после обысков уехали с матча. Всех держали на морозе больше 3 часов – из-за пирошоу в конце игры с «Зенитом»