Хачатурянц заявил, что на камеры стадиона ЦСКА была проведена спланированная хакерская атака

Президент РПЛ дал комментарий касательно ситуации с задержанием болельщиков после матча – (0:2).

В концовке игры фанаты устроили файер-шоу. Из-за этого многим болельщикам в течение нескольких часов не разрешали покинуть стадион.

Ранее появилась информация, что камеры видеонаблюдения на стадионе перестали функционировать в ходе игры из-за хакерской атаки.

«Пока не удалось получить отчет от полиции по вчерашним действиям.

Понятно только, что это была спланированная хакерская атака, отключившая камеры», – заявил Хачатурянц.

Сотни фанатов ЦСКА в автозаках и после обысков уехали с матча. Всех держали на морозе больше 3 часов – из-за пирошоу в конце игры с «Зенитом»