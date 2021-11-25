⚡«Манчестер Юнайтед» назначил Рангника главным тренером до конца сезона

Руководитель по спорту и развитию «Локомотива» переходит в на должность главного тренера.

Контракт с ним рассчитан до конца сезона, после чего он в течение двух лет будет работать консультантом английского клуба.

«Локомотив» сотрудничал с немцем с февраля этого года. В первом полугодии он выступал в качестве консультанта при разработке стратегии клуба, а затем стал руководителем по спорту и развитию.

«МЮ» на своем официальном сайте публично поблагодарил московский клуб за содействие в вопросе перехода Рангника.

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