⚡«Манчестер Юнайтед» назначил Рангника главным тренером до конца сезона

Руководитель по спорту и развитию «Локомотива» Ральф Рангник переходит в «Манчестер Юнайтед» на должность главного тренера.
Контракт с ним рассчитан до конца сезона, после чего он в течение двух лет будет работать консультантом английского клуба.
«Локомотив» сотрудничал с немцем с февраля этого года. В первом полугодии он выступал в качестве консультанта при разработке стратегии клуба, а затем стал руководителем по спорту и развитию.
«МЮ» на своем официальном сайте публично поблагодарил московский клуб за содействие в вопросе перехода Рангника.
Рангник едет в «МЮ» не просто временным тренером. Его условие – влияние на будущее клуба
Рангник привел в «Локо» уже 10 друзей (и друзей друзей). Директора по медицине обвиняли в коррупции, ассистент тренера – из 5-й лиги