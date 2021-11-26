«Локомотив» проиграл «Арсеналу» в гостях – 1:3. Марков сделал дубль

В 16-м туре РПЛ «Локомотив» на выезде уступил тульскому «Арсеналу» (1:3).
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Счет на 17-й минуте открыл Даниил Хлусевич, затем дубль сделал Евгений Марков. Пабло отыграл один мяч на 93-й минуте.
Серия «Локомотива» без побед в РПЛ составляет три матча: ничья со «Спартаком» (1:1) и поражения от «Ахамата» (1:2) и «Арсенала» (1:3).
«Локо» остался на 4-м месте в РПЛ, но теперь отстает от лидирующего «Зенита» на 8 очков. Тульский «Арсенал» покинул зону вылета и поднялся на 12-ю строчку.
- Дата проведения
- 29 ноября, 19.00, «Арсенал»
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Арсенал Тула –
Коченков, Смольников (Давиташвили, 83), Радакович, Сокол, Степанов, Хлусевич, Кангва, Костадинов (Камболов, 75), Гулиев, Кангва, Марков (Луценко, 66).
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Локомотив –
Худяков, Ненахов, Едвай, Серкейра (Пабло, 46), Рыбус (Рыбчинский, 61), Бека-Бека (Бабкин, 76), Баринов, Марадишвили, Петров (Зинович, 68), Смолов (Борисенко, 69), Лисакович.