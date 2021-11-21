Елисеев и Гараничев переведены на Кубок IBU. В основе на Кубке мира их заменят Томшин и Поварницын

Российские биатлонисты Василий Томшин и выступят на втором этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде. Они заменят в составе Матвея Елисеева и Евгения Гараничева, которые выступят на Кубке IBU в Шушене.

Об этом сообщил президент Союза биатлонистов России (СБР) .

«Обcудив с тренерами сборной итоги стартовых этапов Кубка мира и Кубка IBU, мы приняли решение о том, что и Александр Поварницын на втором этапе выступят на Кубке мира, а и – на Кубке IBU.

Замена будет произведена уже сегодня, поскольку первая команда останется в Швеции, в Эстерсунде, а вторая переезжает в Норвегию, в Шушен.

Это плановая ротация в олимпийском сезоне, о которой и я, и старшие тренеры говорили не раз. Какие-то категоричные оценки ставить рано. Это всего лишь первые гонки сезона», – сказал Майгуров.

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