Месси лишь раз опустился ниже 2-го места в голосовании за «Золотой мяч» за последние 14 лет

Нападающий и сборной Аргентины Лионель Месси вновь стал обладателем «Золотого мяча».

За последние 14 лет форвард опускался ниже второго места в голосовании лишь раз. Это произошло в 2018 году, когда обладателем «Золотого мяча» стал полузащитник «Реала» , 2-е место занял форвард Криштиану Роналду, а третье – нападающий .

За этот период Месси семь раз выиграл (2009-2012, 2015, 2019, 2021) и шесть раз становился вторым, пять раз уступив , и еще один – Модричу.

В 2020 году приз не вручали из-за пандемии коронавируса.