Месси лишь раз опустился ниже 2-го места в голосовании за «Золотой мяч» за последние 14 лет

Нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси вновь стал обладателем «Золотого мяча».
За последние 14 лет форвард опускался ниже второго места в голосовании лишь раз. Это произошло в 2018 году, когда обладателем «Золотого мяча» стал полузащитник «Реала» Лука Модрич, 2-е место занял форвард Криштиану Роналду, а третье – нападающий Антуан Гризманн.
За этот период Месси семь раз выиграл «Золотой мяч» (2009-2012, 2015, 2019, 2021) и шесть раз становился вторым, пять раз уступив Криштиану Роналду, и еще один – Модричу.
В 2020 году приз не вручали из-за пандемии коронавируса.