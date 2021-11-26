Месси лишь раз опустился ниже 2-го места в голосовании за «Золотой мяч» за последние 14 лет

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Нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси вновь стал обладателем «Золотого мяча».

За последние 14 лет форвард опускался ниже второго места в голосовании лишь раз. Это произошло в 2018 году, когда обладателем «Золотого мяча» стал полузащитник «Реала» Лука Модрич, 2-е место занял форвард Криштиану Роналду, а третье – нападающий Антуан Гризманн.

За этот период Месси семь раз выиграл «Золотой мяч» (2009-2012, 2015, 2019, 2021) и шесть раз становился вторым, пять раз уступив Криштиану Роналду, и еще один – Модричу.

В 2020 году приз не вручали из-за пандемии коронавируса.

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