Доннарумма выиграл приз лучшему вратарю имени Яшина

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Вратарь «ПСЖ» и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма выиграл приз имени Льва Яшина лучшему вратарю мира.

Второе место занял Эдуар Менди («Челси»), третье – Ян Облак («Атлетико»), четвертое – Эдерсон («Манчестер Сити»), пятое – Мануэль Нойер («Бавария»).

На награду также претендовали Самир Ханданович («Интер»), Каспер Шмейхель («Лестер»), Тибо Куртуа («Реал»), Эмилиано Мартинес («Астон Вилла») и Кейлор Навас («ПСЖ»).

Напомним, Яшин остается единственным вратарем в истории, выигравшим «Золотой мяч». Это произошло в 1963 году. 

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