Тендер за телеправа РПЛ, Хиддинк завершил карьеру, Месси обошел Пеле, «Зенит» не обжалует бан Малкома и Клаудиньо, «Локомотив» просит у «РЖД» 3 млрд, интервью Кокорина и другие новости

1. За телеправа РПЛ намечается настоящая заруба – приоритетное предложение «Матч ТВ» отклонили, правление лиги проголосовало за тендер (против был только «Зенит»). «Матч» очень не хочет отпускать российский футбол и планирует увеличить свое предложение почти в 4 раза, его конкуренты – Okko и Start, которые могут объединить силы. Придет ли конец монополии?

2. Легендарный Гус Иванович Хиддинк завершил карьеру. Российские болельщики всегда будут помнить волшебника из Нидерландов.

3. Квалификация ЧМ-2022. В Южной Америке Бразилия обыграла Перу (2:0), у команды 9 побед подряд – это повторение рекорда турниров.

Аргентина взяла верх над Боливией (3:0), все голы на счету Месси. Лео обошел Пеле по голам за сборную – 79 против 77. Теперь рекорд Южной Америки принадлежит форварду «ПСЖ».

4. Александр Кокорин впервые дал большое интервью после переезда в Италию. Рассказал, как тяжело быть селебрити в России, об отношении к хейтерам и о желании играть на любой позиции, даже в защите. Форвард «Фиорентины» не скучает по родной стране, учит итальянский и хочет взять трофей с «фиалками».

5. «Зенит» не сможет обжаловать дисквалификации Малкома, Клаудиньо и Барриоса, так как клуб нарушил правила ФИФА. Семак в шоке и ломает голову, как заменить троих лидеров.

6. «Локомотив» попросил «РЖД» выделить 3 млрд рублей дополнительно на этот год.

7. Сборная Англии обвинила Глика в расизме по отношению к Уокеру во время матча, ФИФА начала расследование. Збигнев Бонек в ответ назвал англичан лицемерами.

8. Роспотребнадзор подал в суд на РПЛ и стадион «Калининград» из-за коронавирусных нарушений на игре за Суперкубок.

9. US Open. 18-летняя Радукану разгромила Саккари, 19-летняя Фернандес победила Соболенко. Впервые с 1999 года финал «Шлема» разыграют теннисистки младше 20 лет, тогда в решающем матче US Open играли Серена и Хингис.

Радукану – еще и первый игрок в истории, вышедший в финал «Большого шлема» из квалификации.

10. Джерому Боатенгу грозило до 5 лет тюрьмы за нападение на мать своих детей, но в итоге экс-защитник сборной Германии отделался штрафом почти в 2 млн евро.

11. Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих и россиянка Мария Ласицкене сфотографировались рядом в финале «Бриллиантовой лиги». Такой снимок не мог остаться без внимания, пришлось вмешаться мужу Ласицкене.

12. Александра Трусова в короткой программе будет выступать под музыку из фильма «Фрида», в произвольной – из фильма «Круэлла». Алена Косторная вышла на тренировку произвольной программы под музыку Вивальди «Времена года». Произвольная программа Анны Щербаковой поставлена под музыку Корнелюка из «Мастера и Маргариты», короткая – под восточную тему. Произвольная программа Майи Хромых – на танго Роксан с женским вокалом из «Мулен Руж». Дарья Усачева будет кататься под музыку из кинофильма «Величайший шоумен», Камила Валиева сохранила композицию «Болеро» в произвольной программе.

13. Россиянка Анжелика Сидорова установила пятый результат в истории прыжков с шестом – 5,01 м. Выше прыгала только Исинбаева.

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