Ротенберг об ОИ-2022: «Сделаем все, чтобы подтвердить звание олимпийских чемпионов и выиграть рекордное 10-е золото»

Первый вице-президент , глава штаба сборной России и гендиректор СКА Роман Ротенберг высказался об Олимпиаде-2022 в Пекине.

– Как повлияет на СКА предстоящая ?

– Олимпиада – главное событие сезона, к ней идет серьезная подготовка. Причем началась она не сегодня и не вчера – о новых Играх мы начали думать почти сразу же после победы в предыдущих. Сделаем все, чтобы подтвердить звание олимпийских чемпионов, выиграть рекордное 10-е золото. Готовимся ко всем вариантам развития событий.

Если говорить о СКА, то мы сделаем все возможное, чтобы наши хоккеисты были максимально готовы к Играм, чтобы у штаба сборной был широкий выбор. У нас в команде достаточно претендентов на поездку в Пекин, и наша задача – сделать так, чтобы они в феврале были в идеальной форме.

– Не станет ли проблемой такое количество игроков сборной в составе?

– Нет. Вся наша работа последние четыре года была направлена на подготовку к Олимпиаде в Пекине. Это наш приоритет. К тому же у нас есть опыт Олимпиады в Пхенчхане, где из СКА играли 15 человек. Это рекорд мира. В СКА сейчас достаточно специалистов, в том числе по физической подготовке.

Нам хватит времени, чтобы восстановить игроков к плей-офф. У нас индивидуальный подход к каждому. Если хоккеист не готов – его не допускают до матча. Поэтому часто бывает так, что кого-то нет в составе не из-за того, что кто-то плохо играет, а потому что человек не соответствует требованиям нашего тренерского штаба по ОФП, – сказал Ротенберг.